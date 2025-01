Napoli, lo United spara alto: 70 milioni per Garnacho

Napoli, richiesta pesante dello United

Il nome più richiesto dal tecnico azzurro, Antonio Conte, è quello del classe 2004 Alejandro Garnacho, date le sue doti tecniche e tattiche sarebbe un ottimo sostituto di Kvaratskhelia, sarebbe sempre più vicino al PSG. La prima richiesta dei Red Devils, come riferito da SportMediaset, ha gelato la società: l’argentino è stato valutato 70 milioni di euro. Il Napoli, nonostante il maxi-incasso che riceverà dalla cessione del georgiano, non vuole accontentare il Manchester United e punta a sfruttare il rapporto positivo, creato con l’arrivo di McTominay.

Napoli, le alternative a Garnacho

Se l’affare con lo United non dovesse andare in porto, non mancano di certo le alternative in casa Napoli: Federico Chiesa, arrivato in estate a Liverpool, non sta trovando spazio, date le precarie condizioni fisiche, come dichiarato da Slot, e potrebbe essere ceduto in prestito. Per Dorgu, invece, il Lecce chiede ben 40 milioni, Zhegrova viene valutato 50 milioni dal Lille, per Ndoye la pista si fa più difficile, il Bologna ha deciso di blindare il giocatore almeno fino al termine della stagione.