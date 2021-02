Napoli, emergenza in difesa

Il Napoli non trova pace, dopo i contagiati al Covid-19, arriva anche la tegola Manolas. Il difensore si è infortunato e resterà fuori dai giochi almeno per tre settimane. Il reparto difensivo finisce in emergenza. Un momento davvero difficile per i partenopei che hanno numerose gare da disputare questo mese.

Le ultime dal Napoli su Manolas

Manolas, infortunatosi durante il match contro il Genoa, ha riscontrato che il problema è molto più grave del previsto. Il Napoli, al riguardo, fa sapere “Si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le condizioni del calciatore verranno valutate tra tre settimane. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo”. Manolas si va ad aggiungere a Koulibaly e Ghoulam, risultati positivi al Covid-19.