Napoli, Mazzarri perde Kvara e recupera Gollini in vista della Champions

K'varatskhelia fermo per influenza. Mario Rui in dubbio, Gollini c'è

In casa Napoli il georgiano Khvicha K’varatskhelia è stato costretto a fermarsi a causa di una leggera influenza. In questo momento l’allenatore Walter Mazzarri pensa alla sfida di Champions League con il Braga e anche Mario Rui ha svolto una sessione di allenamento personalizzata. Jens Cajuste, invece, ha svolto un lavoro a parte in palestra, in quanto si è procurato un trauma distorsivo al ginocchio nel corso della gara contro la Juventus.

Napoli | Buone notizie prima della partita con il Braga

Il Napoli di Mazzarri, secondo quanto reso noto da Sportmediaset, si trova attualmente con un K’varatskhelia influenzato che ha lavorato solo in palestra, con Cajuste out per infortunio e con un Mario Rui incerto per la partita in programma martedì sera alle 21.00 al Diego Armando Maradona. La buona notizia per i partenopei è il recupero del portiere ex Atalanta Pierluigi Gollini, il quale, reduce di un’influenza, è tornato ad allenarsi collettivamente.