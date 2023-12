Mazzarri cerca di ribadire il concetto che era stato un po’ perso in questa stagione e approfitta di ogni seduta sul campo di Castel Volturno per allenare la squadra a difendere meglio. Come sottolinea la “Gazzetta dello Sport” la difesa del Napoli rimane la più perforata delle big. Numeri che danneggiano l’autostima degli individui e dei gruppi perché continuano a verificarsi errori di posizionamento generale e il tecnico ci sta lavorando con il suo staff.

Mazzarri vuole riportare in alto il Napoli

Dal primo giorno, Mazzari ha sostenuto che il Napoli doveva tornare al fantastico equilibrio mostrato dalla squadra di Luciano Spalletti nella scorsa stagione. Ha anche detto che il tipo di atteggiamento che Spalletti ha adottato già al suo primo anno al Napoli è stato esaltato da giocatori stellati come Kim Minjae, della Corea del Sud. Ma in attesa di capire se a gennaio il presidente De Laurentiis vorrà porre rimedio ad alcune scelte estive, intanto va sistemato l’equilibro col capitale umano disponibile. Nel frattempo, domani ci sarà da affrontare la Juventus e Mazzarri sta provando anche una soluzione alternativa, visto che ha entrambi i terzini sinistri infortunati e probabilmente sarà ancora Juan Jesus il prescelto per quel ruolo accanto a Rrahmani, al posto di Ostigard.