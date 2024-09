Napoli-Monza, probabili formazioni e dove vederla

A soli due punti dalla Juventus, il Napoli di Antonio Conte deve vincere per tornare al primo posto in classifica, perchè si sa Antonio Conte è abituato ai grandi traguardi, anche se tutto passa per il lavoro. La gara del Maradona andrà in onda su Dazn.

Napoli-Monza, le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric. Allenatore: Nesta