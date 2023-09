Guai in difesa per il Napoli

Garcia deve fare i conti con l’infermeria, si ferma anche Juan Jesus

Altri problemi per il Napoli, dopo lo stop di Rrhamani arriva un altro forfait, si ferma Juan Jesus. Il difensore brasiliano si è fermato anzitempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, il difensore salterà la trasferta a Bologna. Scelte obbligate e guai in difesa per il tecnico Garcia.