Napoli, Osimhen è l’ultima speranza per gli azzurri

La sconfitta a San Siro rischia di essere pesante per il Napoli. Con una partita ancora da giocare, gli uomini di Walter Mazzarri hanno perso 1-0 contro il Milan la settimana precedente, allontanandosi ulteriormente dai posti europei.

Napoli, Mazzarri conta su Osimhen

L’ultima speranza degli azzurri è Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha partecipato con la Nazionale alla Coppa d’Africa, dove ha perso in finale contro la Costa d’Avorio. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore arriverà a Castel Volturno domani e tornerà a lavorare con i compagni. L’obiettivo è quello di rimettere in carreggiata il Napoli e di lottare per una qualificazione alla prossima Champions League.