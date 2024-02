Pronto il ritorno di Osimhen: il nigeriano titolare contro il Genoa?

Osimhen é pronto a riprendersi l'attacco del Napoli dopo la delusione in coppa d'africa

Dopo la sconfitta della sua Nigeria in finale contro la Costa D’Avorio in coppa d’africa, Osimhen é pronto a tornare a disposizione di Mazzarri già per la sfida contro il Genoa del prossimo week end.

Pronto il ritorno di Osimhen, il Napoli si affida a lui per tornare al gol

In trasferta il Napoli non segna da 5 gare compresa quella di ieri sera a San Siro contro il Milan, mentre nel complesso sono 3 gare su 4 in cui l’attacco del Napoli è rimasto a secco. Osimhen tornerà mercoledì a Castel Volturno, da accertarsi le sue condizioni fisiche, ma sicuramente Mazzarri vorrà schierarlo e fare affidamento su di lui il prima possibile.