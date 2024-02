Napoli, Osimhen torna a Napoli | Mazzarri confida nel riscatto dell’attaccante nigeriano

Dopo la coppa d’Africa Victor Osimhen è rientrato a Napoli, e svolgerà oggi i primi allenamenti dopo alcuni problemi intestinali dovuti dal suo rientro dall’africa. Il nigeriano è pronto a tornare in campo contro il Genoa, ma sarà comunque valutato da Mazzarri.

Napoli, improbabile la sua presenza con il Genoa

Il Napoli ha bisogno di lui, durante la sua assenza solo 2 vittorie in 6 partite con soli 4 gol segnati. E’ chiaro che l’impatto che da Osimhen alla squadra è notevole e Mazzarri vorrà averlo a disposizione il prima possibile, difficile già la prossima giornata, ma sarà sicuramente un’arma in più per arrivare tra le prime 4 posizioni in classifica. In quanto alla sfida di champions league di settimana prossima contro il Barcellona, è fondamentale che possa esserci già dal primo minuto.