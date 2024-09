Napoli-Palermo, le scelte di Conte e Dionisi: le formazioni

Ampio turnover per Conte. Difesa con Rafa Marin e Juan Jesus, coadiuvato da Mazzocchi e Spinazzola sugli esterni. In mezzo al campo Lobotka e Gilmour. Trequarti con Ngonge, Raspadori e David Neres. In avanti c’è Simeone. Rosanero con attacco composto da Brunoni, Le Douaron e Di Mariano, in ballottaggio con Appuah. Altra indecisione in difesa con Nedelcearu che dovrebbe avere la meglio su Baniya.

Napoli-Palermo, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; Ngonge, Raspadori, David Neres; Simeone. All. Conte.

PALERMO(4-3-3): Sirigu; Pierozzi, Nedelcearu, Ceccaroni, Buttaro; Segre, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Brunori, Di Mariano. All. Dionisi.