Napoli-Parma, le scelte di Pecchia e Conte | Le formazioni

Tutto pronto per Napoli–Parma, Conte sfida Pecchia al Maradona. Napoli a caccia di continuità e punti per sognare in grande, di fronte un Parma ben organizzato pronto a tentare il colpo esterno. In attesa di abbracciare Lukaku, il Napoli si affida a Raspadori.

Le probabili formazioni di Napoli-Parma

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori

Parma (4-3-2-1): Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Circati, Valeri; Bernabé, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny