Napoli re per una notte: i partenopei passano a Genova e tornano al comando (1-2)

Il Napoli di Antonio Conte è una certezza. Vittoria per 1-2 a Marassi contro il Genoa e primato momentaneo in classifica. In rete Anguissa e Rrahmani. Per i liguri in gol Andrea Pinamonti.

Primo tempo a tinte azzurre

Un Napoli che parte forte e va vicina alla rete già dopo 4′ con Lukaku, che colpisce la traversa, prima, e con tiro di poco fuori, poi. Il Genoa subisce, ma al 14′ arriva la rete del vantaggio partenopea con Zambo Anguissa. Il raddoppio al 23′ con un colpo di testa di Rrahmani. I rossoblù provano a reagire con Pinamonti, ma si conclude con un nulla di fatto. Annullata la rete dello 0-3 a McTominay per fuorigioco di Politano.

Meret salva il Napoli dall’assalto di SuperMario

Nella ripresa si vede più spesso il Genoa. Dopo appena sei minuti dall’avvio della seconda frazione è Vitinha a inventare il gol che accorcia le distanze, con Pinamonti che deve solo calciare in rete. Sul finale è Mario Balotelli il protagonista assoluto. Due conclusioni salvate da Meret per l’attaccante ex Milan e Inter e tre punti che valgono il primato, seppur momentaneo, del Napoli.