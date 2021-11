Napoli, rinforzi per Spalletti: quattro nomi per gennaio

I Partenopei si muovono per puntellare la rosa, gli obiettivi per gennaio sono quattro e potrebbero arrivarne due.

Durante la sosta delle nazionali è possibile trarre i bilanci d’inizio stagione che vedono il Napoli assoluto protagonista (insieme al Milan) in un testa testa a vincente che vede (almeno al momento) come potenziale antagonista l’Inter campione d’Italia indietro di sette punti.

I Partenopei vogliono continuare il loro cammino impeccabile cercando di onorare al meglio i tre impegni stagionali, Campionato, Coppa Italia ed Europa League, ma per farlo servirà anche investire nell’ imminente mercato di gennaio per dare la possibilità ai propri principali interpreti di poter rifiatare e dare quindi maggiori scelte al tecnico azzurro Luciano Spalletti.

A tal proposito i nomi sull’agenda del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono quattro, due per entrambe le corsie laterali basse: il primo obiettivo porta il nome di Reinildo Mandava, terzino sinistro classe ’94, nazionale mozambicano fresco di vittoria del campionato francese col Lille ed in scadenza di contratto con i transalpini, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni ma la cifra potrebbe essere notevolmente ridotta per evitare ai campioni di Francia di perdere un importante tassello della rosa a parametro zero.

Sempre in scadenza annotiamo l’interesse per Noussair Mazraoui, terzino destro in forza all’Ajax già dalle giovanili, nato in Olanda ma di nazionalità marocchina, il ventiquattrenne in estate veniva valutato ben 15 milioni di Euro e con la maglia dei ‘Lancieri’ in questa stagione ha messo a segno 4 reti in 11 presenze in Eredivisie e 4 gettoni di presenza in Champions League, dimostrando di essere un giocatore molto importante per la squadra allenata da Erik Ten hag; il rinnovo è complicato (ad ora percepisce circa 660 mila Euro stagionali) e il ragazzo sta valutando seriamente l’ipotesi di trasferirsi fuori dall’Olanda.

Tornando sulla corsia sinistra ma rimanendo sulla stessa valutazione stimata, ecco il nome di Pervis Estupinan, ecuadoregno classe ’98 nella scorsa stagione ha totalizzato 25 presenze con il Villareal ma quest’anno sta trovando meno spazio, e quindi se anche il suo contratto scadrà nel 2027, le richieste del club spagnolo potrebbero sicuramente adattarsi all’eventuale offerta del team di De Laurentiis.

Infine occhio anche al giovane Fabiano Parisi, esterno destro ventunenne, lo scorso anno protagonista della cavalcata vincente dell’Empoli nella serie cadetta culminata con la promozione in A; in questa stagione il classe 2000 ha totalizzato 4 presenze coi toscani di cui solamente una da titolare, il profilo interessa ma è forse un po’ indietro rispetto ai nomi sopra citati anche se assumerebbe una valenza importante soprattutto in prospettiva.