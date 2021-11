Calciomercato Napoli, Giuntoli accelera per anticipare gli avversari

In questo inizio di stagione il Napoli di Luciano Spalletti sta facendo fuoco e fiamme ed infatti, oltre ad essere primo in classifica, è ancora imbattuto in campionato.

Fra tutti i giocatori che stanno facendo le fortune di questo Napoli spicca sicuramente Zambo Anguissa.

Il riscatto di Anguissa



Il mediano camerunese ha sorpreso e convinto tutti, tanto che il direttore sportivo Giuntoli vorrebbe anticipare il riscatto del giocatore a gennaio, periodo in cui il centrocampista dovrebbe essere impegnato in coppa d’Africa.

Alla base di questa scelta, oltre alle ottime prestazioni di Anguissa, ci sarebbero anche gli interessi mostrati da altre squadre, come ad esempio il Crystal Palace che vorrebbe assicurarselo per la prossima stagione e di conseguenza il Napoli potrebbe anticipare la concorrenza riscattandolo durante la sessione invernale del mercato. L’interesse di altri club però potrebbe spingere il Fulham a non concedere sconti sul cartellino agli azzurri.

Fonte notiziecalciomercato.eu