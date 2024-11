Napoli – Roma, le scelte di Conte e Ranieri

Manca sempre meno all’attesa sfida tra Napoli e Roma con in palio 3 punti pesanti per le due squadre. Ranieri ha portato una ventata di positività in casa giallorossa, anche se ora si aspetta i risultati.

Napoli – Roma, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All.: Conte.

ROMA (4-2-3-1) – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Koné; El Shaarawy; Pellegrini, Soulé; Dovbyk. All.: Ranieri.