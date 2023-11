Il Napoli in caso di partenza di Zielinski su cui ci sono Inter e Juventus, affonderebbe il colpo su un gioiello dell’Empoli Tommaso Baldanzi, da tempo seguito dalla formazione partenopea.

Napoli, La situazione Zielinski

Piotr Zielinski già in estate è stato vicino a lasciare Napoli complici le tentazione di Lazio e Arabia Saudita. Il centrocampista polacco ha rifiutato le offerte e rimasto con i partenopei giurando amore ai colori azzurri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione sembra ripetersi con Juventus e Inter fortemente interessate all’ex Udinese.

Il Napoli dal canto suo avrebbe già trovato la soluzione in caso di Zielinski, affondare il colpo su Tommaso Baldanzi, centrocampista classe 2003 ora in forze all’Empoli con cui i rapporti sono ottimi. Ci sono tutti i buoni propositi per affondare il colpo per il Napoli anche vista la scadenza contrattuale di Baldanzi, datata il prossimo 1 febbraio.