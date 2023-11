La corsa per arrivare ad aggiudicarsi Piotr Zieliński a parametro zero si fa sempre più accesa. Sulle tracce del giocatore polacco non ci sarebbero solo le big italiane; si è parlato, da quello che ha reso noto Il Corriere dello Sport, infatti, anche di Liverpool e di West Ham United. Nel caso non dovesse concretizzarsi la trattativa del rinnovo del contratto, la Juventus, attenta da diverso tempo, potrebbe cogliere la palla al balzo per portarselo a casa una volta per tutte.

Zieliński | La situazione del giocatore

La Juventus conferma il proprio interesse per Zieliński, tuttavia, la concorrenza inglese si fa sempre più spietata. A osservare la situazione del centrocampista, come sottolinea anche la stampa inglese, c’è anche il Liverpool. Il Napoli, invece, non sembra essere sul punto di mollare il gioiello polacco. A oggi, dunque, non si sa ancora con certezza quale sarà il futuro di Zieliński che comunque piace a diverse squadre.