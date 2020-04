Insigne-Napoli ancora insieme

Napoli, si avvicina il rinnovo di Insigne – Dopo aver litigato con il suo procuratore, Lorenzo Insigne attuale capitano del Napoli e napoletano doc, avrebbe deciso di rinnovare a “vita” con la maglia azzurra. Si sono aperti tanti scenari sul suo prossimo procuratore, il più importante è sicuramente Francesco Totti, ex capitano della Roma. Il Napoli ha messo sul tavolo circa 4.5 milioni all’anno fino al 2025. Gattuso, al contrario di Ancelotti, vorrebbe trattenere Lorenzo “il magnifico” soprattutto per la grande riscossa in campionato dopo l’arrivo dell’ex mediano milanista. Il ragazzo di Frattamaggiore sogna di diventare anche lui una bandiera e di essere ricordato come “il magnifico”. La firma dovrebbe arrivare a maggio secondo Vincenzo Pisacane, agente vicino alla famiglia. Smentiti quindi i media che davano per certo l’addio del partenopeo ed un possibile arrivo in casa Arsenal o Liverpool.