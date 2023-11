Durante la prossima sosta di campionato, prevista per il 12 di novembre, i dirigenti di Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli si recheranno in Arabia Saudita per effettuare un sopralluogo a Gedda. Secondo Il Corriere dello Sport, la città saudita sarà teatro della prima edizione Supercoppa Italiana con la formula delle Final Four. Avverrà poi la formalizzazione del calendario della competizione, il quale non sarebbe ancora stato reso ufficiale dalla Lega, la quale vorrebbe eseguire tale operazione entro la metà di novembre.

De Laurentiis, contrario al viaggio in Arabia | Le sue parole

Tra i dirigenti, solo Aurelio De Laurentiis apparirebbe restìo a intraprendere il viaggio in Arabia Saudita per la propria squadra. Il motivo sarebbe che affrontare viaggi in Medio Oriente in questo periodo comporta diversi rischi a livello di sicurezza per le società pronte ad andarci. I restanti club, ovvero Fiorentina, Inter e Lazio vogliono partire, anche in vista di un ricco contratto che garantisce 23 milioni di euro che sarà suddiviso tra le squadre che vi parteciperanno.