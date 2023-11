Il Napoli è ancora in attesa del ritorno di Victor Osimhen. L’attaccante è ancora fermo a causa di un infortunio che si è provocato nell’ultimo impegno con la rispettiva nazionale, dove ha giocato contro la nazionale dell’Arabia Saudita allenata da Roberto Mancini. C’è molta attesa perché il nigeriano torni, in quanto è considerato da molti come il salvatore della patria. Osimhen si trova ancora nel proprio paese, su permesso datogli dal presidente Aurelio De Laurentiis, per recuperare la forma.

Osimhen | L’infortunio e i tempi di recupero

Victor Osimhen adesso si trova in Nigeria, per via di un infortunio che lo terrà lontano dai campi da gioco per un po’. L’attaccante classe 1998, si sarebbe procurato uno stiramento di un bicipite femorale e non si ha ancora una data certa del suo rientro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Il Napoli spera di rivederlo e molto probabilmente lo rivedrà attivo in occasione della partita con l’Atalanta che si giocherà il 25 novembre alle ore 18.