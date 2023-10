Napoli, recentemente il presidente Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di avere davvero a cuore le sorti della squadra: ecco come.

Durante la partita Napoli – Milan, il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto nel camerino mentre la squadra era in svantaggio per 2-0 e l’allenatore Rudi Garcia era sotto pressione.

De Laurentiis ha cercato di motivare la squadra promettendo un premio in caso di vittoria. Tuttavia, il Napoli ha pareggiato 2-2 e la tensione non si è dissipata.

L’ingerenza diretta di De Laurentiis non si vedeva da tempo, sebbene in passato avesse avuto discussioni simili con gli allenatori, che erano state risolte in modo amichevole.

La squadra sta vivendo un momento difficile, ma il presidente azzurro cerca di fare la sua parte motivando i suoi.