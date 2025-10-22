È calato il gelo a Napoli. L’ultimo a parlare è stato Lang. L’attaccante olandese ci è andato giù pesante contro il tecnico degli Azzurri. La sconfitta contro il PSV non è andata giù a nessuno e vige forte il nervosismo in casa dei partenopei. Le dichiarazioni dell’olandese.

Napoli, è rottura con Lang. Le dichiarazioni dell’olandese

Anche Lang è uscito molto deluso per la pesante sconfitta e per lo scarso impiego in campo: Noa Lang parla del 6-2 rimediato dal suo Napoli contro il Psv Eindhoven in Champions League. L’attaccante olandese partito dalla panchina ed entrato solo al 58′ al posto di Gilmour, è stato spettatore protagonista dei secondi tre gol incassati dalla formazione di Conte.

A fine match l’olandese ha rilasciato un’intervista a caldo alla tv locale Ziggo: “Ogni calciatore vuole giocare, per noi è tutto, non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui (fino al 2030, n.d.r.) e devo accettarlo così com’è. Non ho altra scelta”. Poi, su Antonio Conte: “Ci ho parlato una volta, ma ora è più importante la partita, quello che abbiamo fatto è stato scandaloso. Siamo stati semplicemente surclassati”. Evidentemente l’attaccante olandese, che ha raccolto solo 6 presenze in gare ufficiali con il Napoli, per un totale di appena 110 minuti in campo, non è soddisfatto.