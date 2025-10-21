Il Napoli affonda ad Eindhoven. Crisi nera per Conte

Il Napoli ha aperto una mini crisi, dopo la sconfitta contro il Torino, questa sera affonda ad Eindhoven contro il PSV di Perisic che ha confezionato il classico scherzo anticipato di Halloween al suo ex allenatore Conte. una serata da incubo per gli azzurri sommersi dalle sei reti degli olandesi.

Eppure le cose si erano messe bene per gli azzurri che erano passati in vantaggio con il solito McTominay di testa. Il PSV pareggia subito grazie ad un’autorete di Buongiorno, e compie il sorpasso al 38′ con Saibari. Nella ripresa il tris è confezionato da Man al 54′. Nel finale il Napoli resta in dieci a causa dell’espulsione di Lucca per proteste, all’80’ Man cala il poker clamoroso, ancora McTominay a cinque dal termine segna ancora di testa su assist di Neres. Pepi in contropiede arrotonda il risultato per gli olandesi e cala la cinquina clamorosa, la sesta rete è ad opera di Driouech con un tiro dal limite che beffa Milinkovic-Savic.

Il tabellino

PSV-Napoli 6-2

PSV: Kovar M., Flamingo R., Schouten J., Gasiorowski Y. (dal 1′ st Obispo A.), Salah-Eddine A. (dal 39′ st Dest S.), Saibari I., Mauro Junior, Veerman J., Man D., Til G. (dal 39′ st Pepi R.), Perisic I. (dal 39′ st Driouech C.). A disposizione: Bajraktarevic E., Boadu M., Dest S., Driouech C., Nagalo A., Obispo A., Olij N., Pepi R., Schiks N., Wanner P. Allenatore: Bosz P..

NAPOLI: Milinkovic-Savic V., Di Lorenzo G., Beukema S. (dal 13′ st Juan Jesus), Buongiorno A., Spinazzola L. (dal 13′ st Gutierrez M.), Gilmour B. (dal 13′ st Lang N.), Politano M. (dal 28′ st David Neres), Anguissa F., De Bruyne K. (dal 39′ st Elmas E.), McTominay S., Lucca L.. A disposizione: Ambrosino G., David Neres, Elmas E., Ferrante M., Gutierrez M., Juan Jesus, Lang N., Meret A., Olivera M., Vergara A. Allenatore: Conte A..

Reti: al 35′ pt Buongiorno A. (PSV) autogol, al 38′ pt Saibari I. (PSV) , al 9′ st Man D. (PSV) al 31′ pt McTominay S. (Napoli) . 35′ st Man D. (PSV) 40′ st McTominay (Napoli) 42′ Pepi (PSV), 45′ st Driouech (PSV)

Ammonizioni: al 28′ pt Gasiorowski Y. (PSV), al 30′ pt Veerman J. (PSV) al 42′ pt Spinazzola L. (Napoli).

Espulso Lucca al 76′