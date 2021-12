Napoli Spezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il gol di Elmas e la vittoria in trasferta a San Siro hanno risollevato il morale di un Napoli che nelle ultime settimane sembrava essersi smarrito. Invece ora Spalletti pur dovendo fare i conti con numerose assenze (ultima delle quali quella di capitan Insigne, positivo al Covid), può guardare con fiducia alla gara interna contro lo Spezia cercando una vittoria che farebbe rimanere i partenopei nella scia della capolista Inter.

Napoli Spezia, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Reca; Manaj, Nzola

Napoli Spezia, i precedenti

L’unico precedente in serie A al San Paolo risale all’anno scorso quando lo Spezia sorprese il Napoli vincendo per 2-1 grazie ai gol di Nzola e Pobega. L’anno scorso, in Campania, si giocarono anche gli ottavi di finale di coppa Italia che furono vinti 4-2 dal Napoli. In serie B, invece, l’ultimo scontro risale alla stagione 06/07 quando gli azzurri prevalsero per 3-1 con le reti di Bogliacino, Calaiò e Bucchi.

Napoli Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle 20:45, sarà visibile su DAZN