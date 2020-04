Napoli, ecco il colpo di Giuntoli

Napoli, obiettivo Sardar Azmoun – Negli ultimi giorni i media davano per certo l’interessamento da parte degli azzurri per Moise Kean, ventenne italiano attualmente in forza all’Everton ed ex Juventus. Le notizie dell’interessamento da parte degli azzurri per il giovane talento sono state smentite in mattinata dall’emittente vicina ai partenopei “Kiss Kiss Napoli” che ha di fatto smentito non solo l’interessamento ma anche un possibile scambio con Lozano.

Secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli gli azzurri sarebbero interessati a Sardar Azmoun, giocatore attualmente in forza allo Zenit. Unico problema per gli azzurri è la volontà del giocatore che preferirebbe accasarsi in Inghilterra piuttosto che in Italia. Sembra sempre più incerto il futuro di Kean passato dall’essere un giovane talento ad una meteora.