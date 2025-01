Napoli – Udinese, le ultimissime sulle formazioni

Napoli e la delusione per il probabile addio di Kvara e la necessità di continuare il buon cammino le priorità degli azzurri di Antonio Conte. Possibile tridente con Politano e Neres ai lati di Lukaku. In mezzo al campo Lobotka supportato da Anguissa e McTominay. In difesa Juan Jesus accanto a Rrahmani al centro, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Nel Verona attacco composto da Tengstedt e Sarr.

Napoli – Verona, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Belahyane, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.