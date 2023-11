Piotr Zieliński ha lasciato ieri il ritiro con la propria nazionale e presto sarà disponibile a giocare con il Napoli allenato da Walter Mazzarri, il quale è pronto ad esordire nuovamente sulla panchina partenopea. Tuttavia il giocatore polacco non è ancora pronto per scendere in campo in occasione del match contro l’Atalanta.

Zieliński | Il rientro del giocatore

A Zieliński è stata recentemente diagnosticata un’angina tonsillare, perciò dovrà rimanere ai box almeno per il prossimo impegno dei partenopei. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Zieliński non tornerebbe a giocare con il Napoli in vista della partita di sabato contro l’Atalanta in programma alle 18. Il centrocampista potrebbe essere recuperato però da Mazzarri in occasione della partita di Champions League che si giocherà mercoledì prossimo alle 21, allo Stadio Bernabeu con il Real Madrid.