Nasce la nuova Juve, Dybala-Vlahovic dal 1′?

Nuova Juve per rilanciarsi in campionato e Champions

La Juve si prepara per il Verona, sarà la prima di Vlahovic

Juve 2.0, con Vlahovic e Zakaria per rilanciarsi in campionato. Ieri è rientrato a Torino anche Dybala reduce dagli impegni con la nazionale, Allegri pronto a lanciare dal 1′ l’argentino al fianco di Vlahovic, una coppia offensiva tutta nuova per il rilancio dei bianconeri in campionato. A centrocampo spazio a Zakaria, lo svizzero farà reparto con Arthur, pronto a guidare i bianconeri diventando a tutti gli effetti il metronomo del centrocampo. Una Juve rivista, sarà sufficiente per tornare protagonisti in campionato e Champions? Al campo il verdetto.