L’Italia di Mancini affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League

LE STATISTICHE

Il bilancio dell’Italia in 35 sfide contro la Spagna è V10 P13 S12. il loro ultimo incontro, a UEFA EURO 2016, è terminato con la vittoria degli Azzurri per 2-0.

ITALIA – L’Italia ha perso solo una delle cinque trasferte in UEFA Nations League (V3 S1).

• Le precedenti dieci partite dell’Italia in UEFA Nations League hanno prodotto solo 13 gol (GF9 GS4).

• Ci sono stati due o meno gol in tutte e dieci le partite di UEFA Nations League dell’Italia.

• L’Italia è imbattuta nelle ultime 22 partite (V17 P5). L’Italia è imbattuta nelle ultime 25 partite casalinghe.

• L’Italia ha segnato il primo gol in 15 delle ultime 19 partite.

SPAGNA – La Spagna ha vinto solo tre delle ultime otto partite di UEFA Nations League (L3).

• La Spagna ha segnato 19 gol nelle precedenti cinque partite casalinghe di UEFA Nations League.

• Nelle ultime dieci partite della Spagna di UEFA Nations League sono stati segnati 36 gol.

• La Spagna ha segnato in 46 delle ultime 48 partite.

• Sergio Ramos ha battuto il record di Gianluigi Buffon (176) per il maggior numero di presenze in nazionale con una nazione UEFA.

BELGIO-FRANCIA – Finora il Belgio ha avuto la meglio nei 75 incontri con la vicina Francia: V30 P19 S26. Le due squadre si sono incontrate l’ultima volta nelle semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2018, i Bleus hanno prevalso 1-0.

CALENDARIO

6 ottobre 2021, Italia-Spagna (Milano)

7 ottobre 2021, Belgio-Francia (Torino)

10 ottobre 2021, finale per il terzo posto (Torino) e per il primo posto (Milano)