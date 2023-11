I ragazzi di Luciano Spalletti hanno già svolto il primo allenamento a Coverciano in occasione dei prossimi impegni, rispettivamente con Macedonia del Nord e Ucraina. Queste due partite sono di fondamentale importanza per la nazionale italiana e andranno a determinare le sorti della classifica all’interno del girone C delle qualificazioni ai prossimi campionati europei del 2024.

Italia | Non si può più sbagliare

L’Italia adesso non può più permettersi strafalcioni. L’obiettivo per gli Azzurri ora è centrare la qualificazione senza andare agli spareggi. Il prossimo appuntamento della nazionale sarà venerdì 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma con la nazionale della Macedonia del Nord, contro la quale l’Italia non vince dal 2016. Alla squadra di Spalletti sono sufficienti quattro punti per staccare un pass per la Germania. In caso di ko azzurro nel prossimo incontro, sarà d’obbligo la vittoria a Leverkusen, la quale consentirebbe agli Azzurri di passare alla fase dei play-off.