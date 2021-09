NBA, accordo stratosferico per i Lakers: 100 milioni di dollari

La franchigia di Los Angeles pronta ad un rinnovo di sponsor

Poche ore fa, attraverso il sito web ed il profilo Twitter, i Los Angeles Lakers hanno annunciato di aver trovato l’accordo con Bibigo, azienda coreana, per una nuova partnership.

Bibigo è un grande marchio che, da più di 60 anni, si occupa specialmente di onorare e portare la cucina coreana all’estero. Il nome deriva da due termini: “bibim”, che si può tradurre con “mix di sapori”, e l’inglese “go”.

“I Lakers sono la prima squadra sportiva in assoluto, e ben più di questo. Sono un’icona culturale, specialmente per i giovani” ha detto Wookho Kyeong, responsabile marketing della holding che possiede Bibigo.

Il marchio della società sarà visibile nella parte sinistra di tutte le maglie che i Los Angeles Lakers indosseranno nel corso della stagione, affiancandosi dunque al logo Nike e rimpiazzando, dopo 4 anni di collaborazione, quello di Wish, ormai celebre sito di e-commerce con sede a San Francisco.

Bibigo, le cifre dell’accordo

Oltre che nel tipo di azienda, la differenza sta però nelle cifre: Wish, infatti, pagava i Lakers circa $13 milioni annui, mentre per Bibigo si parla di più di $100 milioni totali, suddivisi in cinque annualità.

Insomma, le maggiori franchigie sportive americane affrontano raramente ostacoli economici… ma cifre di questo genere non possono che far respirare ancor di più la dirigenza.