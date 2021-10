NBA, che partenza i Chicago Bulls! Non accadeva dai tempi di Jordan

Partenza super dei Chicago Bulls che con la vittoria contro i Toronto Raptors per 111-108, salgono a 4-0 e si trovano in testa alla east conference. Le altre squadre sconfitte dai Bulls in questo inizio sono Detroit, New Orleans e ancora Detroit.

I protagonisti dei Bulls

Merito di questo inizio va sicuramente a coach Donovan ma anche LaVine e DeRozan che viaggiano oltre i 20 punti di media. In grande spolvero anche Lonzo Ball, autore di 15 punti contro Toronto e di ottime prestazioni difensive da inizio stagione e Vucevic che sta mantenendo circa 14 punti e 11 rimbalzi a partita.

Un inizio così solo con Jordan



A Chicago non si vedeva un inizio del genere dalla stagione 1996-97 quando i Bulls di Jordan, Pippen e Rodman conquistarono il loro penultimo titolo NBA sconfiggendo gli Utah Jazz 4-2 nella serie totale.

Inizio che fa sognare tifosi e appassionati e che, dopo anni molto anonimi, riporta molto entusiasmo in una delle squadre più iconiche del basket mondiale, anche se, come detto da coach Donovan, siamo solo all’inizio e la stagione è ancora lunga.