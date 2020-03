Nba, Gallinari spinge OKC, riscatto per Milwaukee: i risultati del 5 marzo

Nba, Gallinari spinge OKC, riscatto per Milwaukee

NBA Risultati 5 marzo | Riscatto Oklahoma City nel segno del Gallo. Nella notte Nba, i Thunder ritrovano il successo dopo due sconfitte imponendosi 114-107 sul parquet di Detroit. Danilo Gallinari è tra i protagonisti con 19 punti, 7 rimbalzi e un assist in 33 minuti. Miglior realizzatore degli ospiti, Gilgeous-Alexander (27 punti) seguito da Schroeder (23 punti). Ai Pistons non bastano i 29 punti di Wood. Serata invece amara per Nicolò Melli: New Orleans si arrende in casa di Dallas all’overtime (127-123). L’azzurro chiude con 4 rimbalzi, 3 assist in 26 minuti, ai Pelicans non sono sufficienti i 27 punti di Ingram, i 25 punti, con 11 rimbalzi, di Ball e i 21 punti di Williamson.

Rialza la testa Milwaukee

A spingere i Mavericks, il solito Doncic (30 punti, 17 rimbalzi e 10 assist), alla 22/a tripla doppia stagionale e Porzingis (34 punti e 12 rimbalzi). Rialza la testa Milwaukee, che regola Indiana (119-100) con il fondamentale contributo di Antetokounmpo (29 punti, 12 rimbalzi e 6 assist) e Boston, che dopo due ko torna a sorridere battendo in trasferta Cleveland (112-106) grazie ai colpi di Tatum (32 punti, 9 rimbalzi e 6 assist). Prosegue l’ottimo momento Miami, che si impone nel derby della Florida contro Orlando per 116-113. A Ovest in evidenza la vittoria di Memphis in casa di Brooklyn (118-79) e Portland su Washington (125-104): a trascinare i Trail Blazers, Carmelo Anthony (25 punti) e Whiteside (24 punti e 16 rimbalzi).

Nba, i risultati del 5 marzo

