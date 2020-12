A causa dell’ormai arcinota pandemia, le date della NBA sono state posticipate di diversi mesi, e così le trenta squadre si stanno riunendo in questi giorni in vista della preparazione alla stagione. Le gare pre-stagionali inizieranno infatti il prossimo 11 dicembre, mentre la stagione regolare il 22.

Come ogni anno, si tratta anche di occasioni utili per giocatori e allenatori per incontrare la stampa e tracciare un bilancio della off-season appena vissuta. Tra mercato, volti nuovi e conferme importanti.

Parlando di conferme, il veterano Jared Dudley ha rinnovato il suo accordo con i Los Angeles Lakers per un altro anno. Chiaramente, però, la mossa chiave del mercato dei campioni in carica è stato il rinnovo quinquennale di Anthony Davis da 190 milioni di dollari, di lui il veterano ha affermato: “Mi aspetto che AD alzi l’asticella e competa per il premio di MVP. Mentre LeBron James ha raggiunto molti traguardi personali in carriera, a lui ne manca ancora qualcuno. Ha talento, determinazione, il futuro è suo ed è adesso.”

Per i Miami Heat, invece, ha preso la parola Coach Spoelstra, che ha parlato del poco riposo concesso ai finalisti: “E’ il prezzo da pagare se vuoi inseguire obiettivi importanti. E’ facile essere una squadra perdente, non richiede grandi spese a livello di energie fisiche o mentali.” Il capo allenatore dei suoi ha poi raccontato come, conseguentemente, Jimmy Butler inizierà la stagione con una quantità limitata di minuti, dopo averne giocati 43 di media alle ultime Finals: “Non giocherà come quando aveva 20 anni. Ci stavamo già lavorando prima della bolla di Orlando.”

Altra squadra protagonista degli ultimi playoffs, i Denver Nuggets si apprestano a ripartire dopo aver sorpreso il mondo ed essere arrivati alle finali di Conference in seguito a due rimonte da uno svantaggio di 3-1, contro Jazz e Clippers. Nikola Jokic ha sottolineato come ai suoi non vengano riconosciuti i meriti dovuti per l’ultima post-season: “Si parla ancora di come i Clippers abbiano perso, ma non di come i Nuggets abbiano vinto. Ma va bene così. Non ci interessa se nessuno ci dà il rispetto che ci spetta. Noi saremo ancora lì. L’anno scorso eravamo in una situazione scomoda. Noi combattiamo.”

I Milwaukee Bucks, invece, sono in attesa della decisione riguardo il rinnovo contrattuale del loro MVP Giannis Antetokounmpo. Il compagno Khris Middleton, chiaramente, ha le idee chiare in merito: “Ho molta stima di Giannis, l’anno scorso mi disse come si sentiva quando io ero in questa situazione, e io farò lo stesso.” ha continuato “Penso che ormai siamo più che amici, dopo otto anni insieme. Ne abbiamo passate tante. Sa che voglio profondamente che firmi l’estensione, ma so che si tratta di una decisione pesante da prendere con la sua famiglia.”

Infine, per i Phidelphia 76ers il nuovo arrivato Dwight Howard ha descritto le sensazioni di un’annata decisamente inusuale: “Abbiamo giocato da ottobre 2019 a ottobre 2020, per cui già solo l’abbigliamento, essere a Philadelphia, sto solo cercando di elaborarlo. Però sono felice e onorato di essere parte di questa organizzazione, e fino ad ora è andato tutto alla grande.”