Newcastle-Manchester City, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

La partita tra Newcastle United e Manchester City, prevista per il 13 gennaio 2024 a St. James’ Park, è un incontro significativo della Premier League. Il Newcastle, dopo un periodo difficile, cerca di recuperare forma e punti. Il Manchester City, dall’altra parte, punta a ridurre il distacco dalla vetta della classifica. Con diverse assenze da ambo i lati, la partita si preannuncia come un test cruciale per entrambe le squadre, con il Manchester City leggermente favorito, ma il Newcastle potrebbe dare del filo da torcere, soprattutto giocando in casa.