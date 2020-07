Newcastle: salta la vendita agli Arabi e con essa anche l’arrivo di CR7

Salta l’acquisto del Newcastle da parte del fondo arabo

Vi ricordate i titoloni di qualche settimana fa? CR7 al Newcastle, offerta milionaria da parte degli arabi? Beh non accadrà niente di tutto ciò, noi avevamo raccontato della vicenda in cui si era messo in mezzo anche il parlamento inglese che non accettava il fatto che Bin Salman arrivasse in UK in quanto persona non gradita.

Poco fa è arrivato un comunicato ufficiale del Fondo sovrano dell’Arabia Saudita (Public Investment Fund), PCP Capital Partners e Reuben Brothers che recita così:

«Con profondo apprezzamento per la comunità del Newcastle e per il significato della sua squadra di calcio, siamo giunti alla decisione di ritirare il nostro interesse nell’acquisizione del Newcastle United Football Club».

Newcastle la nota

«Lo facciamo con rammarico – prosegue la nota –, poiché eravamo entusiasti e totalmente impegnati a investire nella grande città di Newcastle e crediamo che avremmo potuto riportare il club nella posizione che la sua storia, la sua tradizione e i suoi fan meritano».

«Alla fine, durante il processo prolungatosi in maniera imprevedibile, l’accordo commerciale tra il Gruppo di investimento e i proprietari del club è sfumato e la nostra tesi di investimento non ha potuto essere sostenuta, in particolare senza chiarezza sulle circostanze in cui inizierà la prossima stagione e sulle nuove norme che regoleranno partite, allenamenti e altre attività».