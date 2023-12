In uno degli incontri più attesi di questa giornata della Premier League, il Newcastle United ospita il Manchester United in una sfida diretta per la zona Champions League. Il match si giocherà allo St. James’ Park alle 21:00. Entrambe le squadre arrivano da impegni in Champions League: il Newcastle ha sfiorato la vittoria al Parco dei Principi contro il PSG di Mbappé, perdendo il vantaggio nel finale, mentre il Manchester United ha pareggiato in un match rocambolesco per 3-3 contro il Galatasaray a Istanbul, con la qualificazione agli ottavi che ora è appesa a un filo. Questo match, quindi, non è solo una sfida per la Premier League, ma porta con sé l’atmosfera e l’intensità tipiche delle notti di Champions!

Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Newcastle United è favorito per la vittoria, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.90 su snai e 1,95 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.75 mentre una vittoria (segno 2) del Manchester United è si trova anche a 3.80. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Newcastle United (1): 1,90 Pareggio (X): 3.75 Manchester United (2): 3.75

: Gol Gol : Newcastle United(1): 1.91 Pareggio (X): 3.70 Manchester United (2): 3.75

: Sportbet : Newcastle United (1): 1.95 Pareggio (X): 3.75 Manchester United (2): 3.80

:

Howe con Almiròn, Isak e Gordon

Il Newcastle, guidato dall’ex manager del Bournemouth Eddie Howe, affronta numerose sfide con un’ampia lista di giocatori indisponibili. Saranno privi di Willock, Barnes, Botman, Anderson, Murphy, Targett, Burn, Wilson, Manquillo e probabilmente anche Longstaff, costituendo quasi metà della squadra. Questo costringerà Howe a schierare Livramento e Lascelles in difesa insieme a Schar e Trippier, mentre in centrocampo confermerà il giovane Miley affiancato da Bruno Guimaraes e Joelinton. In attacco, il tridente sarà composto da Almiròn, Isak e Gordon, formando una linea offensiva potenzialmente pericolosa nonostante le numerose assenze.

Ten Hag si affida a Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho e Hojlund

Il Manchester United è 6° con 24 punti, sta affrontando un periodo difficile da un punto di vista dell’infermeria. Nonostante ciò, i Red Devils stanno vivendo un buon periodo di forma portando a casa il bottino pieno in 5 delle ultime 6 partite disputate​​​​​​​​​​​​​​​​ in campionato. Tuttavia Ten Hag ha confermato che contro il Newcastle, dovrà ancora fare a meno degli infortunati Martinez, Malacia, Diallo, Casemiro, Eriksen, Mount ed Evans, schiererà Mainoo al fianco di McTominay in mediana, con Rashford, Bruno Fernandes e Garnacho in attacco, supportati da Hojlund come prima punta​.

Probabili Formazioni

Newcastle United (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Lascelles, Trippier; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All.: Howe.Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Mainoo; Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. All.: ten Hag

Newcastle United-Manchester United; Pronostico consigliato e analisi finale

In questa sfida, ci troviamo di fronte a due squadre in ottima forma: i Magpies di Newcastle, forti nel proprio stadio, e i Red Devils del Manchester United, efficaci in trasferta. Questo contesto suggerisce la possibilità di vedere reti da entrambe le parti (GOAL). Data la consistenza delle prestazioni recenti di entrambe le squadre, potrebbe verificarsi anche il primo pareggio stagionale per il Manchester United. Il match si prospetta quindi equilibrato, con entrambe le squadre che cercano di capitalizzare il loro buon momento per un importante risultato in termini di classifica.

Risultato esatto consigliato: 1-1/2-2

Giocatori Chiave: Alexander Isak