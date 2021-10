NFL, le 5 cose da vedere in questa giornata

Le 5 cose da non perdere nella week 5 di regular season

1) Mayfield goes to Hollywood, Los Angeles Chargers vs Cleveland Browns (dom. ore 22,05)

Scontro tra due squadre in grande forma, appartenenti a due division combattutissime, con ben tre squadre al comando con un record di 3-1, Chargers contro Browns sa già di playoff. I Bolts, guidati dal giovane quarterback Justin Herbert, sono una squadra elettrica, per la prima volta non inficiata dai numerosi infortuni, vogliono raggiungere il loro massimo potenziale e tornare a giocare la postseason dopo due stagioni di assenza. Cleveland vuole proseguire il percorso dello scorso anno sotto la guida di coach Stefanski, provando ad arrivare ancora più avanti nei playoff, per farlo servirà un Baker Mayfield migliore di quello visto fino a questo momento. Difesa e resto dell’attacco stanno giocando molto bene, a tirare il freno a mano sono state le prestazioni tutt’altro che brillanti del QB ex Oklahoma, con la giusta testa Mayfield può rendere questa squadra una serissima contendente per il Super Bowl, meno pubblicità e più touchdown, questo è l’imperativo.

2) Mahomes vs Allen II, Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills (dom. notte ore 2,20)

Rivincita della finale di conference dello scorso anno come Sunday Night, due squadre con aspettative altissime ma che stanno trovando più difficoltà del previsto: due sconfitte consecutive per i Chiefs contro Ravens e Chargers, prima di tornare alla vittoria contro gli Eagles domenica scorsa, hanno portato Kansas all’ultimo posto della sua division, vero che siamo ancora all’inizio e prima o poi sbaglieranno anche le altre squadre, ma per la prima volta in tanti anni la squadra di Andy Reid si trova a inseguire le proprie rivali. Per i Bills partenza positiva con uno score di 3-1, stagione che era però iniziata male con l’inaspettata sconfitta contro gli Steelers, da quel momento Josh Allen e compagni hanno ricominciato a rigare dritto, ma il primo test difficile arriva questa domenica contro gli avversari che avevano messo fine ai loro sogni di gloria nella passata stagione. Due squadre forti che devono però dimostrare di essere ancora le migliori, e quale miglior modo per farlo se non sfidarsi in diretta nazionale domenica sera?

3) L’esordio di Trey Lance da titolare contro la squadra più in forma del momento, Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers (dom. ore 22,25)

Kyler Murray è stato MVP di queste prime 4 settimane, la sua presenza in campo dovrebbe bastare a rendere interessante questa partita, ma San Francisco ha deciso di metterci ancora più pepe: Trey Lance sarà il quarterback titolare. L’infortunio al polpaccio di domenica scorsa non ha permesso a Garoppolo di recuperare, sarà dunque la terza scelta dell’ultimo draft a guidare l’attacco dei 49ers contro la difesa di Arizona, molto ostica in queste prime partite. Sarà importante per Kyle Shanahan aiutare il più possibile il giovane QB con letture semplici, lasciandolo anche correre se necessario, così da fargli prendere fiducia e non mandarlo in pasto ai blitz imprevedibili di Vance Joseph e i suoi Cardinals, serviranno read option e passaggi veloci, cercando di dare meno possessi possibili a Murray e compagni, che hanno trovato continuità e sono diventati molto più cinici nel finalizzare i drive offensivi.

4) L’attacco dei giganti, Dallas Cowboys vs New York Giants (dom. ore 22,25)

I Cowboys arrivano in grande forma: attacco granitico e bello da vedere, difesa che sta assistendo alla nascita di una star in Trevon Diggs, leader in intercetti con 5 in 4 partite. I Giants hanno molto potenziale ma stanno faticando a esprimerlo, domenica scorsa però è arrivata la prima vittoria a New Orleans, segno che i miglioramenti ci sono e continuano a esserci. Per vincere New York dovrà fare molti punti e farli prima dell’ultimo quarto, le armi per farlo ci sono, servirà una grande prestazione del quarterback Daniel Jones per accendere i talentuosi skill player in maglia blu: Golladay, Barkley e Toney hanno fatto molto bene settimana scorsa, se utilizzati nel modo giusto possono fare molto male alla difesa texana. La difesa dovrà stare attenta, impossibile chiedere di non subire punti, per questo l’obiettivo sarà cercare di vincere la battaglia di turnover: Prescott è stato intercettato solo 2 volte in stagione, più numerosi invece i fumble (6) ma solo 1 ricoperto dalla squadra avversaria, Dallas dunque non regala spesso il pallone, dovranno faticare i Giants per conquistarlo e cercare di ottenere un vantaggio, riusciranno nella seconda impresa consecutiva?

5) La prova del 9, Cincinnati Bengals vs Green Bay Packers (dom. ore 19)

Ottimo inizio per i Bengals, guidati dalle prestazioni di Joe Burrow, detto “Joey Franchise” dai suoi compagni, a dimostrazione di quanto abbia conquistato a pieno la fiducia della piazza. A far visita arriva il cliente più scomodo della stagione: i Green Bay Packers, lanciati da 3 vittorie consecutive e la fame di arrivare al Superbowl dopo due finali di conference consecutive perse. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli ospiti, ma Cincinnati ha già saputo ribaltare i pronostici in questa stagione, molto dipenderà dalla testa dell’attacco dei Packers: quando sono concentrati hanno pochi eguali, quando Rodgers prende il ritmo stargli dietro è quasi impossibile, non a caso finirono come migliore attacco la scorsa stagione. Prova di maturità per Green Bay, prova del fuoco per fare il salto di qualità per Cincinnati, che si affideranno come sempre al loro numero 9 (Burrow), tra le due squadre finisce sempre in maniera tirata, potrebbe andare così anche domani.