NFL, Odell Beckham Jr firma con i Rams

Odell sbarca a Los Angeles, i Rams bruciano sul tempo Packers, Saints e Chiefs

Odell Beckham Jr giocherà per i Los Angeles Rams, un altro grande rinforzo per la squadra di Sean McVay, che sembra sempre più in All In, aggiungendo un ricevitore dotato di grande atletismo e ottime mani al proprio arsenale. OBJ è riuscito a soddisfare tutte le sue richieste, giocherà in un attacco molto votato ai lanci, con un quarterback forte, in una squadra che punta al Super Bowl, resta invece qualche perplessità sullo spazio che possa trovare, poiché i Rams non sono a corto di ricevitori, ma McVay sa utilizzare in modo molto creativo i giocatori con buone doti atletiche come Beckham, e se ha deciso di andare a prenderlo, sicuramente avrà pronto qualcosa per lui.

Inoltre, Beckham ha caratteristiche differenti rispetto a Kupp e Woods, che sono i due ricevitori principali, è possibile dunque che McVay abbia preso OBJ per correre un certo tipo di tracce e ampliare così il suo playbook. La cosa certa è che i Rams vogliono fare sul serio, dopo tutte queste mosse la pressione di ottenere risultati è ancora più alta, servirà però cambiare marcia negli scontri diretti per poter arrivare al Superbowl, che non sia proprio l’innesto di OBJ la mossa decisiva?