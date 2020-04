Juventus, ecco la maglia 2020-2021

Come ogni anno arrivano le indiscrezioni, quasi sempre veritiere, di quelle che dovrebbero essere o saranno le nuove maglie da gioco dei vari club. E’ di oggi l’anticipazione da parte di @nikita_23k, noto produttore di kit per il noto videogioco PES, di quella che dovrebbe essere la nuova maglia della Juventus per la stagione 2020-2021. Presente il color oro per le rifiniture e le scritte, tornano le strisce bianconere.