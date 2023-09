Giroud, il derby nel mirino del francese

Le condizioni di Giroud tengono in ansia Pioli e i tifosi del Milan. Dopo gli esami strumentali svolti in Francia si torna a pensare positivo, esclusi infatti traumi o lesioni per la caviglia di Olivier Giroud, infortunatosi nella partita contro l’Irlanda. Il centravanti francese svolgerà la fase di recupero in Italia, obiettivo essere a disposizione il 16 nel derby della Madonnina.