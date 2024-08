Oggi incontro tra la Lazio e gli agenti di Ngonge | Intesa vicina con il Napoli

Fabiani proverà a strappare l'accordo con il Napoli per portare Ngonge nella Capitale nelle ultime ore di mercato

La Lazio non ha ancora terminato il mercato per rinforzare il pacchetto offensivo. Fabiani è molto vigile sulla situazione legata a Cyril Ngonge e non molla l’idea di portare l’ex Verona alla corte di Marco Baroni.

Distanza minima tra i due club per l’affare Ngonge

Come rivelato da TMW, il Napoli valuta il calciatore 20 milioni di euro mentre la Lazio pensa che si possa scendere a 18 e l’accordo si potrebbe trovare già nelle prossime ore. I biancocelesti hanno offerto un prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto mentre il Napoli vorrebbe l’obbligo. La formula giusta che accontenterebbe entrambi i club sarebbe l’obbligo a determinate condizioni. Nel pomeriggio ci sarà un incontro tra gli agenti del giocatore e la Lazio per capire l’entità della trattativa.