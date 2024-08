Serie A, Udinese trascinata da un grande Thauvin: Lazio battuta 2-1

Primo KO per Baroni sulla panchina laziale

Al Bluenergy Stadium va in scena una gara al alta intensità tra Udinese e Lazio, valida per la seconda giornata di Serie A. Inizio di gara giocata maggiormente nella metà campo biancoceleste dovuta ad un’ottima pressione da parte dell’Udinese che passa al Al 5′ : Thauvin con una magia di trivela pesca Lucca in area che ti testa insacca alle spalle di Okoye e trova il vantaggio per i friulani. La seconda metà della prima frazione vede ritmi più bassi da parte di entrambe le squadre e sono poche le occasioni rilevanti, fatta eccezione per un grande salvataggio sulla linea nel recupero di Ezibhue sulla girata di testa di Romagnoli su sviluppi da corner. Inizio ripresa che vede la squadra di Runjaic raddoppiare con il solito Thauvin che prende palla nella trequarti avversaria e si rende protagonista di un’eccezione coast to coast culminato nel 2-0. All’ora di gioco finalmente la reazione biancoceleste prima con Vecino che però trova la risposta di Okoye aiutato dal palo e poi con Castellanos che sfiora il gol con una stoccata di testa, finita di poco alla destra del portiere friulano. Udinese in 10 dal 68′ minuto per l’espulsione di Kamara. Il neo entrato Isaksen dà un senso al finale di gara trovando il gol che riapre i discorsi al 95′, senza cambiare tuttavia la sostanza del risultato. L’udinese conferma un’ottima partenza in questa stagione e grazie a questa vittoria riesce a dar seguito all’ottimo pareggio maturato in casa del Bologna la scorsa settimana.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-4-1-2): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti(74’Kabasele); Ehizibue, Payero(66′ Lovric), Karlström, Kamara(68′ Cart. Rosso); Thauvin(74′ Zarraga); Brenner(66’Ekkelenkamp), Lucca(83′ Davis). A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Abankwah, Zarraga, Lovric, Davis, Bravo, Kabasele, Ekkelenkamp, Kristensen, Zemura. All. : Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale(45′ Patric), Romagnoli, Marusic(82′ Hysaj); Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru(59′ Dia); Noslin(59′ Isaksen), Castellanos, Zaccagni(82′ Tchaouna). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Tavares, Rovella, Cataldi, Castrovilli, Isaksen, Tchaouna, Pedro, Dia. All. Baroni.