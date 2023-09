Cagliari-Udinese, Sottil conferma Samardzic e Thauvin davanti | Le probabili formazioni

Cagliari e Udinese sono partite benissimo in questo inizio di campionato anche se vogliono accumulare più punti possibili per la salvezza. Solito 4-4-2 per Ranieri, mentre Sottil davanti schiera Thauvin e l’ex Ajax Lucca.

Le probabili formazioni:

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Pavoletti, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri

Udinese (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Kabasele; Joao Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Andrea Sottil