Okafor riacciuffa il Torino e salva Fonseca (2-2) | Che pari a San Siro!

Un grande Torino all’esordio batte 2-0 il Milan a San Siro e conquista i primi tre punti del campionato. Buonissima prova quella della squadra di Vanoli, che gioca un calcio propositivo e all’attacco nonostante la forza dei rossoneri. Fonseca schiera Jovic da titolare anche se la prova dell’ex Fiorentina è sicuramente da rivedere, così come quella del Milan. I granata passano in vantaggio già al 30′ grazie all’autogol di Thiaw dopo un colpo di testa di Bellanova che inganna il difensore del Milan e batte Maignan.

Milan-Torino, quanti rimpianti per i granata di Vanoli

I rossoneri ci provano con le giocate dei soliti Pulisic e Rafael Leao anche se il Torino raddoppia grazie ad una splendida azione di Lazaro, che mette al centro con Zapata che deve solamente spingerla dentro. Fonseca si gioca il tutto per tutto coi cambi di Reijnders e Morata e proprio nel finale è l’ex Atletico Madrid a riaprire i giochi e a segnare la rete dell’1-2. Non è finita qui però perchè al 96′ Okafor pareggia i conti con un gran gol che batte Milinkovic-Savic e fa 2-2.

Milan-Torino, il tabellino:

MILAN: Maignan M.(P), Calabria D.(C), Tomori F., Thiaw M., Saelemaekers A., Bennacer I. (dal 14′ st Reijnders T.), Loftus-Cheek R., Chukwueze S. (dal 15′ st Hernandez T.), Pulisic C. (dal 28′ st Musah Y.), Leao R., Jovic L. (dal 15′ st Morata A.). A disposizione: Gabbia M., Hernandez T., Morata A., Musah Y., Okafor N., Pavlovic S., Raveyre N.(P), Reijnders T., Terracciano F., Torriani L.(P) Allenatore: Fonseca P..

TORINO: Milinkovic-Savic V.(P), Vojvoda M., Coco S., Masina A., Bellanova R. (dal 43′ st Dembele A.), Linetty K. (dal 43′ st Njie A.), Ricci S., Ilic I. (dal 26′ st Tameze A.), Lazaro V. (dal 44′ st Sazonov S.), Zapata D.(C), Sanabria A. (dal 15′ st Adams C.). A disposizione: Adams C., Bianay Balcot C., Ciammaglichella A., Dellavalle A., Dembele A., Donnarumma A.(P), Horvath K., Karamoh Y., Njie A., Paleari A.(P), Sazonov S., Tameze A. Allenatore: Vanoli P..

Reti: al 44′ st Morata A. (Milan) , al 45’+5 st Okafor N. (Milan) al 30′ pt Thiaw M. (Torino) autogol, al 23′ st Zapata D. (Torino) .

Ammonizioni: al 12′ st Jovic L. (Milan), al 44′ st Morata A. (Milan) al 45’+2 pt Vojvoda M. (Torino), al 45’+3 pt Ricci S. (Torino), al 45′ st Tameze A. (Torino).