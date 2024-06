Olanda-Francia, le scelte di Koeman e Deschamps: le formazioni

Chi vince vola ai quarti e conquista il primato nel girone: questo in palio nella sfida tra Olanda e Francia. Pochi dubbi di formazione per Deschamps, che potrebbe aver recuperato, in modo clamoroso, la stella Mbappé, subito al nel tridente d’attacco con Giroud e Dembelé. In mezzo al campo Rabiot con Kanté e Griezmann. Theo Hernandez dal 1′. Titolari anche i due interisti, Dumfries e de Vrij, negli Oranje, e il rossonero, Reijnders.

Olanda-Francia, le probabili formazioni:

OLANDA (3-4-3): Verbruggen; de Vrij, van Dijk, Aké; Dumfries, Gravenberch, Reijnders, Blind; Simons, Depay, Gakpo. CT. Koeman

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundè, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Rabiot, Griezmann; Dembelè, Giroud, Mbappé. CT. Deschamps