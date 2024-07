Olanda-Inghilterra, le ultimissime sulle formazioni

Arrivata in finale, la Spagna dopo aver battuto ieri sera la Francia, aspetta una tra Olanda e Inghilterra, che questa sera giocheranno un posto per la finale. Solito schieramento per Koeman e Southgate che si aspettanto tanto, soprattutto dai due tridenti con Depay da una parte e Kane dall’altra.

Olanda-Inghilterra, le probabili formazioni:

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Djik, Aké; Reijnders, Schouten, Xavi Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo. CT Koeman.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. CT Southgate.