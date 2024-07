Olanda-Turchia, probabili formazioni e dove vederla

La Turchia con il cuore è riuscita ad eliminare l’Austria che era arrivata prima nel girone con Olanda e Francia. Gli Oranje hanno passato il turno in cinque delle ultime sette occasioni in cui hanno giocato un quarto di finale di un Europeo o Mondiale. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay sabato 6 luglio alle ore 21.

Probabili formazioni Olanda-Turchia

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo. Ct. Koeman

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yokuslu, Ayhan; Yildiz, Calhanoglu, Guler; Yilmaz. Ct. Montella