Basket, Olimpia Milano: accordo biennale con Malcom Delaney

Olimpia Milano Malcom Delaney : accordo biennale

La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia in una nota di aver raggiunto un accordo di due anni con Malcolm Delaney. Il play guardia di Baltimore, Maryland, ha giocato nell’ultima stagione al Barcellona.

Olimpia Milano Malcom Delaney : le prime parole

“Voglio solo dire di essere felice ed entusiasta di cominciare questa nuova avventura”, ha commentato. “E’ una sfida nuova e stimolante quella di far parte di questo ambizioso progetto che un club storico come l’Olimpia sta costruendo. Non vedo l’ora di raggiungere Milano e la mia nuova casa”. “Malcolm Delaney è un giocatore affermato, esperto, che porta alla nostra squadra mentalità vincente e grandi motivazioni”, così il general manager Christos Stavropoulos. “Abbiamo subito identificato in lui il giocatore che cercavamo e siamo felici di averlo con noi”.