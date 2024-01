Orsolini riacciuffa il Milan (2-2): i rossoneri sbagliano due calci di rigore

Succede di tutto a San Siro visto che già al 29′ il Bologna di Thiago Motta passa in vantaggio grazie al solito Zirkzee che porta in vantaggio gli emiliani. La risposta dei rossoneri è rabbiosa perchè al Milan viene concesso un calcio di rigore che però Giroud si fa parare da Skorupski. I rossoneri non ci stanno e prima del fischio del primo tempo è Loftus-Cheek a pareggiare i conti.

Anche nel secondo tempo non ci si può annoiare perchè il Milan continua a macinare gioco e al 60’è Reijnders a colpire la traversa. All’83’ arriva il gol che impazzire San Siro perchè è ancora Loftus-Cheek a portare in vantaggio i rossoneri e a regalare la rete della tranquillità alla squadra di Pioli. Sembrerebbe finita qui, e invece no perchè il Bologna pareggia i conti grazie alla rete su calcio di rigore di Riccardo Orsolini, trasformato dopo un fallo da rigore di Terracciano. Termina così a San Siro la sfida tra Milan e Bologna con i rossoneri che hanno da recriminare due calci di rigore sbagliati prima da Giroud e poi da Theo Hernandez.

Tabellino:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 13′ st Florenzi), Kjær, Gabbia, Hernández; Adli (dal 13′ st Musah), Reijnders; Pulisic (dal 42′ st Terracciano), Loftus-Cheek, Leão (dal 42′ st Leao); Giroud (dal 13′ st Jovic). A disposizione: Mirante, Sportiello; Jiménez, Pellegrino, Simić, Terracciano, Zeroli; Traorè. Allenatore.: Pioli.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (dal 36′ st Lucumì), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer (dal 20′ st Moro); Fabbian (dal 36′ st Orsolini), Zirkzee, Urbański (dal 20′ st Saelemaekers). A disposizione.: Bagnolini, Ravaglia; Corazza, Ilić, Lykogiannīs, Karlsson,Allenatore.: Motta.

Reti: al 28′ Zirkzee, al 45′ e al 38′ st Loftus-Cheek

Ammonizioni: Calafiori, Leao, Urbanski, Ferguson,

Espulsioni: Thiago Motta

Recupero: 3′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa